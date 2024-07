Nici z hitowego transferu. Bomba tuż przed meczem

OrzechowaOsada PSŻ Poznań - Cellfast Wilki Krosno 44:46

Zespół z Poznania przystąpił do konfrontacji z Wilkami bez swojego najlepszego młodzieżowca. Występ Kacpra Grzelaka wykluczyła kontuzja. Patrząc na suche punkty, to właśnie wkładu 21-latka zabrakło do końcowego sukcesu. Rewelacyjny tego dnia był wracający do wielkiej formy Aleksandr Łoktajew, świetną skuteczność zaprezentował też Matias Nielsen. Nieco słabszym wynikiem popisał się wcześniej chwalony Douglas, natomiast w jednym z wyścigów wjechał w taśmę.