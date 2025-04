Trener Betisu docenił Jagiellonię. Co za słowa przed meczem

Musimy wyjść tam z nastawieniem na awans, że pierwszy mecz to już przeszłość i do zakończenia jeszcze daleko. Nie możemy myśleć, że to co zrobiliśmy tutaj będzie dla nas wystarczające. Musimy zagrać z podobną intensywnością i starać się powtórzyć to co pokazaliśmy w Portugalii przeciwko Vitorii Guimaraes w poprzedniej rundzie

~ dodał.