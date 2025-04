Nie tylko Legia i Jagiellonia. Jeszcze jeden Polak walczy o półfinał LK

W trudnej sytuacji są też mistrzowie Polski. "Jaga" uległa Realowi Betis 0:2. Rewanż rozegra u siebie, co pozwala zachować jakiekolwiek nadzieje. - Zagrać dobrze nie wystarczy. Mówimy o tym, że musimy wejść na swój najwyższy poziom, a i tak nie jest powiedziane, że to da zwycięstwo. Bo po drugiej stronie jest przeciwnik, który może wejść na taki sam poziom jak ty i nawet twoja najlepsza wersja samego siebie nie wystarczy - mówił w środę trener białostoczan Adrian Siemieniec .

Liga Konferencji. Polak walczy o półfinał

Uwaga polskich kibiców koncentrować się będzie na Londynie i Białymstoku, ale w tym samym czasie o awans do półfinału walczyć będzie nasz rodak, który od stycznia występuje w NK Celje. Ten zespół już napisał historię - jako pierwszy klub ze Słowenii dotarł do ćwierćfinału europejskich rozgrywek. Na tym nie chce jednak kończyć.



W pierwszym spotkaniu Celje przegrało z Fiorentiną 1:2. Długimi fragmentami było jednak lepsze od Włochów, potrafiło zepchnąć ich do defensywy. Pechowo straciło pierwszą bramkę, później druga padła po rzucie karnym. Nadzieję przywrócił Logan Delaurier-Chaubet, który także wykorzystał jedenastkę.



Polak, o którym mowa, to Łukasz Bejger. Obrońca przeniósł się zimą do NK Celje ze Śląska Wrocław. Zdążył już rozegrać cztery mecze w LK i pięć w lidze słoweńskiej. Przeciwko Fiorentinie usiadł na ławce, ale niewykluczone, że na rewanż pojawi się w pierwszym składzie.



Transmisja meczu Fiorentina - NK Celje w Polsacie Sport Premium 3 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35.