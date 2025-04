6:1, 2:0 dla Paolini i zwrot akcji. Nieoczekiwany rozwój wydarzeń w Stuttgarcie

Jasmine Paolini wylosowała niemiecką ścieżkę na drodze do ćwierćfinału WTA 500 w Stuttgarcie. Na "dzień dobry" trafiła na Evę Lys, a później czekało ją potencjalnie starcie z Jule Niemeier lub Laurą Siegemund. Wszystkie reprezentantki gospodarzy dostały się do głównej drabinki dzięki dzikiej karcie ze względu na niską pozycję w rankingu. Włoszka wydawała się wyraźną faworytką do awansu do najlepszej "8" turnieju Porsche Tennis Grand Prix.

Reklama