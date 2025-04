Skandal wokół mistrza olimpijskiego. Prawnicy Szymona Ziółkowskiego wydali oświadczenie

W poniedziałek 7 kwietnia wybuchł potężny skandal wokół byłego mistrza olimpijskiego w rzucie młotem, Szymona Ziółkowskiego. Został on zabrany z domu przez policję i trafił na komisariat w Swarzędzu. - Nigdy nie komentowałem i nie będę komentować spraw prywatnych, proszę Państwa o uszanowanie teraz mojej i w szczególności córki prywatności, która potrzebuje teraz spokoju - brzmiał komentarz z jego strony podczas próby kontaktu ze strony redakcji Interia Sport. Reklama

Szymon Ziółkowski zatrzymany przez policję. Znamy treść zarzutów

Nieoficjalnie jednak Interii udało się ustalić, że we wtorek 8 kwietnia po południu zadzwoniła żona z prośbą o interwencję w domu, informując, że mąż jest pijany i się awanturuje. Policjanci nie zbagatelizowali sprawy i pojechali na miejsce. Po rozeznaniu sytuacji podjęli decyzję o tym, że przewiozą mężczyznę do komisariatu do wytrzeźwienia. Niedługo później opuścił on areszt.



Redakcja Interia Sport uzyskała informacje z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, iż usłyszał on dwa zarzuty.

"Policja przedstawiła mu dwa zarzuty. Jeden to znęcanie się psychiczne nad żoną, a drugi, to kierowanie wobec niej gróźb karalnych. Prokurator przesłuchał podejrzanego, ale ten się nie przyznaje do popełnionych czynów. Złożył przy tym obszerne wyjaśnienia. Prokurator nie znalazł podstaw, by zastosować środki zapobiegawcze i zwolnił go do domu" - przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, w rozmowie z Interia Sport.

Prawnicy Szymona Z. wystosowali oficjalne oświadczenie

We wtorek, 17 kwietnia prawnicy Szymona Ziółkowskiego zdecydowali się na wystosowanie oficjalnego oświadczenia w sprawie. Wyrazili oni pogląd, iż interwencja ze strony policji była "bezzasadna i nielegalna". Ponadto ubolewają, nad treścią publikacji, jakie w tej sprawie ukazały się w mediach. Reklama

Oświadczam, że mój Klient stanowczo zaprzecza zarzutom podnoszonym przez jego żonę, które jednoznacznie należy wiązać z postępowaniem w sprawie rozwodowej zainicjowanym przez Pana Szymona Ziółkowskiego w 2024 roku. Z ubolewaniem mój Klient przyjął doniesienia medialne o treści, będącej w istocie konsekwencją konfliktu z żoną na tle spraw małżeńskich. ~ brzmiał początek oświadczenia

"Jak wiadomo, podstawą do uznania mojego Klienta winnym popełnienia jakichkolwiek czynów zabronionych może być wyłącznie prawomocny wyrok sądu powszechnego; na obecnym etapie postępowania Pan Szymon Ziółkowski nie został oskarżony o popełnienie żadnego czynu zabronionego. Według mojej wiedzy obecnie nie są planowane żadne czynności procesowe względem mojego Klienta. Bezzasadna i nielegalna czynność zatrzymania Pana Szymona Ziółkowskiego przez funkcjonariuszy Policji została przez mojego Klienta zaskarżona, zatem do ostatecznego stwierdzenia zasadności tej czynności właściwy jest wyłącznie sąd powszechny, wobec czego wszelkie oceny i niemiarodajne komentarze odnoszące się do osoby Pana Szymona Ziółkowskiego są przedwczesne i nieuprawnione"- czytamy w dalszej części.

Prawnicy ostrzegli, że zamierzają walczyć o dobre imię swojego Klienta, który "Z tym większym zdziwieniem przyjmuje wszelkie insynuacje i spekulacje kierowane pod jego adresem, w tym domniemania popełnienia czynów karalnych, które - w zakresie przekraczającym ramy dozwolone przepisami prawa - spotkają się z podjęciem działań w kierunku ochrony jego dóbr osobistych" - dodano. Reklama

Paweł Fajdek i Szymon Ziółkowski / Paweł Skraba / materiały prasowe

Policja / DAMIAIN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL