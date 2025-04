Tam Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną. Spotkanie to zaplanowane jest na 26 kwietnia . Według Sky Sports miałby to być ostatni mecz szkoleniowca na ławce " Królewskich ".

Carlo Ancelotti na wylocie. Być może ostatnie trzy mecze

Do tego czasu drużynę czekają jeszcze dwa spotkania. W niedzielę w ramach rozgrywek La Liga zmierzą się z Athletic Bilbao, a następnie z Getafe. Mecze te będą niezwykle ważne w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Real po 31 kolejkach znajduję się na drugiej pozycji. Do liderującej FC Barcelony traci cztery punkty i potencjalne potknięcie może zamknąć furtkę do tego trofeum.