Odliczają do września. Mistrz świata o krok od debiutu

We wrześniu Maksymilian kończy 15 lat i to jest ta dobra informacja . Wielki talent będzie mógł podejść do egzaminu na 500 cc. Jest też jednak informacja zła. To już będzie praktycznie koniec sezonu. Może zawodnik załapie się jeszcze na jakieś zawody młodzieżowe, przy założeniu że zda egzamin. De facto ma cały juniorski sezon w plecy. A to jeszcze nie jest dla kibiców Polonii najgorsze. Zdecydowanie bardziej martwi ich coś innego.

Ten duet będzie tylko na rok

Wiek uprawniający do jazdy w lidze Maksymilian Pawełczak osiągnie we wrześniu 2025. Jeśli założymy, że na przyszły sezon do Bydgoszczy wróci Wiktor Przyjemski (już mówi się, że czeka na awans Polonii do PGE Ekstraligi), to przez praktycznie jeden rok będzie musiał mieć innego doparowego. Pawełczak ewentualnie dołączy do niego na decydującą fazę rozgrywek, o ile Polonia się do niej rzecz jasna dostanie.