O włos od dramatu. Mistrz świata poleciał jak kukła

To byl cud. Apator odetchnął

W piątek pojawiły się informacje dotyczące stanu zdrowia czołowego zawodnika Apatora. Sajfutdinow ostatecznie... niczego nawet nie złamał. To wiadomość wręcz szokująca, zważywszy na to jak ten wypadek wyglądał. W Apatorze obawiano się nawet, że w najgorszym wariancie to może być dla Sajfutdinowa koniec sezonu, a tymczasem jeśli w ogóle czeka go przerwa, to będzie ona bardzo krótka, bo 35-letni zawodnik pali się do jazdy. W Apatorze odetchnęli z ulgą.