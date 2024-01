Nie wierzą w to, co słyszą. Łapią się za głowy!

Oficjalny serwis internetowy żużlowej reprezentacji Polski, polskizuzel.pl relacjonuje pobyt naszych reprezentantów na Malcie. Biało-czerwoni robią prawdziwą furorę. Kibice podchodzą do nich po wspólne zdjęcia, a także chętnie zasięgają wiedzy żużlowej. Kiedy Maltańczycy usłyszeli, że motocykl żużlowy nie ma hamulców, łapali się za głowy! - To bardzo niebezpiecznie - mówili.

Trener Dobrucki dał im niezły wycisk

Pierwszy dzień zgrupowania na Malcie był nieco luźniejszy dla naszych kadrowiczów, za to drugi - niezwykle pracowity. Trener Rafał Dobrucki dał swoim podopiecznym niezły wycisk podczas treningu rowerowego. - Jestem z siebie dumny, bo pokonałem te górki - powiedział cytowany przez polskizuzel.pl Antoni Mencel, który rok temu nie był z drużyną na Malcie, więc nie znał za dobrze wymagającego terenu. We wtorek wsiadł jednak na rower i dał z siebie wszystko. Po powrocie do hotelu był wyraźnie zadowolony.