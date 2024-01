Jedzą im z ręki! Dla Polaków nie mieliby litości [FELIETON]

Powinniśmy się trzymać zasad. Nie można łamać określonych wcześniej reguł i robić jakichś wyjątków. Nie zaakceptowały tego inne nacje, to nie zostało ustanowione w żaden sposób. Dla sportu to oczywiście dobre rozwiązanie, bo będzie większa rywalizacja, ale dla samej dyscypliny niestety nie. Jeśli teraz doszło do złamania przepisów, to w przyszłości także będzie to możliwe, a każdy będzie mógł się na tę sytuację powołać.