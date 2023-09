Nie boją się, że będzie niewypałem. Na to liczą

Wychowanek Unii Leszno swój ostatni juniorski sezon zakończył ze średnią biegową 1,393. To trzeci wynik wśród młodzieżowców i 37. w całej lidze. Działacze z Grudziądza, widząc rozwój 21-latka, nie chcą z niego rezygnować. W końcu w kilku wyścigach Pludra pokazał, że stać go na wygrywanie z czołowymi zawodnikami i to nawet na wyjeździe. Wie coś o tym m.in. Martin Vaculik.