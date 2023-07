Najdroższa wizyta lekarza. Stracił kilka tysięcy

Dobrze wiemy, że jeśli chcemy się leczyć w Polsce, będziemy musieli sięgnąć głęboko do portfela. Czasem jednak to nie my idziemy do lekarza, tylko lekarz przychodzi do nas, a pieniądze i tak tracimy. Najlepiej wie o tym Anders Thomsen, który w niedzielę przez dotknięcie lekarza stracił grubą kasę. W środowisku jest o tym bardzo głośno.