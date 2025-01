Na PGE Narodowym odbędą się mistrzostwa świata. Zainteresowanie jest ogromne

Ogromne zainteresowanie zawodami. Grand Prix pod znakiem zapytania

Z nieoficjalnych informacji udało się nam potwierdzić, że zainteresowanie zawodami jest ogromne, więc na PGE Narodowym mogą pojawić się tłumy. Nie wiadomo jednak, gdzie zostaną rozegrane półfinały oraz baraże do głównego finału. Wielu kibiców zastanawia się co z barażami oraz półfinałami. Tutaj natomiast mają się one odbyć w innych lokalizacjach, ale nie będzie to Warszawa.



W 2026 roku na PGE Narodowym ma zabraknąć żużlowego Grand Prix. Przyszłość polskiej rundy w 2027 roku, organizacji zawodów w Warszawie, pozostaje niepewna i zależy między innymi od tego, jak wypadnie Drużynowy Puchar Świata. W środowisku pojawiają się głosy, że sytuacja ta może mieć związek z brakiem stałych dzikich kart dla Polaków na sezon 2025, co można by było odebrać jako ewidentną szpilkę w kierunku władz światowego speedwaya. Dziwić to nie może, bo organizacja takich zawodów na sztucznym torze jest bardzo droga, a ilość Polaków w cyklu... jest przytłaczająco niska.