Chcą dołączyć do Widzewa, zapowiadają absolutny hit. "Odpłacimy się"

Chyba nie przesadzimy jeśli napiszemy, że jeszcze kilka miesięcy temu Orzeł Łódź znalazł się nad przepaścią . Dosyć zachowania lokalnego środowiska miał Witold Skrzydlewski, który w pewnym momencie chciał nawet sprzedać klub za symboliczną złotówkę. Do historii przeszły wtedy sceny ze specjalnego spotkania z kibicami na stadionie. W wielu momentach działacz po prostu nie wytrzymywał, padały wulgaryzmy i oskarżenia. Nic dziwnego, iż obawiano się o koniec żużla w mieście. Na szczęście w styczniu sytuacja została unormowana.

Ekipa z centralnej części Polski na pewno pozostanie na zapleczu PGE Ekstraligi. Zmontowano skromny, lecz ambitny skład. Przy dobrych wiatrach drużynę stać na spokojne utrzymanie i walkę o coś więcej. Do rewolucji, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, doszło również w klubowych gabinetach. Łódź często odwiedzać będą Jan Konikiewicz oraz Jakub Zborowski. Pierwszy znany jest z zakończonej niedawno współpracy z Discovery Sports Events sprawującym pieczę nad Speedway Grand Prix. Drugi ostatnio pełnił funkcję dyrektora zarządzającego TŻ Ostrovia. I to on powiedział na łamach "Ekstraliga.pl" budujące dla wszystkich fanów słowa.