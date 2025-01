Polskie gwiazdy na wylocie. To dla nich jedyna droga

Grand Prix. Dudek i Janowski mają problem

- Skoro obaj uważają, że są w stanie walczyć o medale mistrzostw świata, to sami powinni się tam zakwalifikować. Nie ma innej drogi. Na żadne dzikie karty bym nie liczył. Muszą zdać się na samych siebie - mówi nam jeden z ekspertów, który uważa, że jedyna pewna droga do powrotu dla obu zawodników jest jedna - awansować przez finał Grand Prix Challenge.

Inna sprawa, że to wcale nie takie łatwe zadanie. Problem pojawia się już na poziomie polskich eliminacji, które nie są proste w kontekście wywalczenia przepustki do zmagań międzynarodowych. Kilka lat temu z cyklu Grand Prix wypadli też bracia Pawliccy - również uważani za wielkie talenty i nadzieje polskiego żużla. Ich kariera potoczyła się nieco inaczej, bo aktualnie trudno równać ich poziom do Janowskiego czy Dudka, ale łączy ich to, że również zapowiadali powrót do Grand Prix, ale tego celu nie zrealizowali. Schody okazały się zbyt trudne do pokonania.