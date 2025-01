Hit transferowy Motoru Lublin. Kibice o nim marzyli, a za chwilę będzie 5 lat

Orlen Oil Motor Lublin na przestrzeni lat stworzył żużlową potęgę – prawdziwego dominatora, przed którym rywale drżą ze strachu. Sukces nie byłby możliwy bez zgranej i skutecznej drużyny. Mateusz Cierniak pozostaje w klubie także na sezon 2025. To będzie dla niego piąty rok w klubie. W tym samym czasie zawodnik dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrza świata juniorów, a teraz aspiruje do światowej czołówki, próbując dogonić Bartosza Zmarzlika. To doskonale pokazuje nos do transferów prezesa Jakuba Kępy oraz świetne warunki, jakie panują w Motorze.