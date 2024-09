Motor Lublin w strachu. Pokaz mocy polskiego klubu

Tak się martwili o polską gwiazdę, objawił się nowy bohater

We Wrocławiu do samego końca drżeli o zdrowie Macieja Janowskiego. Polak opuścił tor w karetce podczas mistrzostw Europy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Choć obyło się bez złamań, to ucierpiała lewa dłoń, na której były widoczne ślady oparzenia. To jednak nie wpłynęło za bardzo na postawę kapitana. Zdobył on XX punktów.