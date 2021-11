Mistrz świata dwa lata dłużej w mistrzu Polski

Betard Sparta Wrocław z kolejnym ogłoszeniem

W sobotę Betard Sparta Wrocław ogłosiła podpisanie umowy z Danielem Bewleyem na dwa kolejne sezony. Ten ruch czekał na potwierdzenie, bo już wcześniej otwarcie mówiło się o dalszej współpracy obu stron. Nic dziwnego. Brytyjczyk zaliczył bardzo dobry rok, znacząco przyczyniając się do mistrzostwa. Poza tym zwieńczył on rok złotym medalem w Speedway of Nations.

Unia Tarnów z dużym powrotem

Znów aktywna była Unia. Do klubu wrócił Peter Ljung. Szwed zapracował sobie u kibiców na miano ważnej postaci, bo łącznie spędził on w Tarnowie pięć sezonów. W 2021 roku Szwed zmienił otoczenie, ale przenosiny do Wilków Krosno okazały się kompletną klapą. Nie pomogło także późniejsze wypożyczenie do Startu Gniezno. 40-latek spróbuje odbudować się w 2. Lidze, jednocześnie pomagając Unii w walce o ligowe punkty.

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski zaskoczyła ruchem

Kolejny nieoczywisty ruch do drużyny U-24 przeprowadziła Arged Malesa. Beniaminek podpisał umowę z Mateuszem Błażykowskim. 21-latek ostatnie lata spędził w Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Miniony sezon nie był dla niego udany. Po meczu w Krośnie pojawiły się nawet głosy o zakończeniu kariery. Zawodnik wciąż jednak się ściga i dostanie szanse na regularne starty. Tego zdecydowanie mu brakowało.

Stal Rzeszów ściągnęła kolejnego wychowanka

Powoli krystalizuje się skład Stali. W sobotę do zespołu dołączył Dawid Lampart. Wydaje się, że w 2. Lidze 31-latek może wcielić się w rolę lidera. To już trzeci Polak w rzeszowskich szeregach. Wcześniej klub porozumiał się z Pawłem Miesiącem i Hubertem Łęgowikiem. Pozyskanie Lamparta potwierdza wysokie aspiracje Stali.

Eltrox Włókniarz Częstochowa jest już prawie gotowy

Długo cicho na rynku był Włókniarz. Klub już wcześniej przedłużył umowy z zawodnikami i nie kontraktował nikogo nowego do pierwszego zespołu. Klub przedstawił jednak nazwiska, jakie zasilą skład drugiej drużyny. W Ekstralidze U-24 pojadą Kajetan Kupiec i Kamil Król. Z czasem do zespołu dołączą zawodnicy, którzy zdobędą licencję "Ż".