Kandydat numer jeden do spadku. Wydali 12 milionów, a brakuje zawodników

Stal rozstała się z zawodnikami, a nie wzięła nikogo w zamian

I tu pojawia się kłopot , bo na każdy transfer musi się zgodzić zespół licencyjny. Stal ma finansowy nadzór, bo zadłużyła się na 13 milionów. Została dopuszczona do rozgrywek, ale warunkowo. Musi przyciąć koszty tak, by wyjść na finansową prostą.

Stal wydała 12 milionów, a stan kadrowy jest opłakany

Legendarny polski klub mając takie dziury w składzie, jest w tej chwili kandydatem numer 1 do spadku . Dwa wolne miejsca w meczowym zestawieniu będzie mógł załatać swoimi wychowankami. Jednak Oskar Chatłas, Leon Szlegiel czy Mikołaj Krok to na razie anonimowe postacie w żużlu.

Paweł Wąsek: po to trenuje, by przeskakiwać skocznię. WIDEO

Paweł Wąsek: po to trenuje, by przeskakiwać skocznię. WIDEO / InteriaSport.pl / Interia.tv

Brak trenera to kolejny problem Stali

Dziurawy skład, to jedno, a brak kapitana to drugie. W ostatnich sezonach Stalą zarządzał charyzmatyczny szkoleniowiec Stanisław Chomski. Różnie go oceniano, ale to była z pewnością postać ciesząca się autorytetem. Teraz nic nie wiadomo. Szansę ma dostać duet Piotr Świst - Krzysztof Orzeł, ale umówmy się, że to nie brzmi poważnie. Wcześniej przebąkiwano, że zwolniony w 2024 Chomski wróci, ale on wolał rolę doradcy w pierwszoligowej Arged Malesie Ostrów.