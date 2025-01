Największa skocznia wkracza do gry. Zawodnicy za nią nie przepadają. Paweł Wąsek miał na niej przygodę

Przed nami ostatnia odsłona 73. Turnieju Czterech Skoczni. Karwana przeniosła się do Bischofshofen. Tam Austriacy - na największej skoczni w imprezie (HS 142) - bić się będą między sobą o końcowe zwycięstwo. Dla polskich zawodników to będzie kolejna okazja do tego, by przybliżyć się do światowej czołówki. W Innsbrucku sygnał wysłał Paweł Wąsek.