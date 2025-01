Iga Świątek przegrała z Coco Gauff. Potem powiało chłodem przy siatce

Mecz Coco Gauff z Igą Świątek był pełen zwrotów akcji - Polka w niektórych momentach radziła sobie bardzo dobrze, ale ostatecznie oddawała przewagę lepiej dysponowanej tego dnia Coco Gauff. Raszynianka musiała korzystać też z przerwy medycznej. Wyglądało na to, że problem leży gdzieś głębiej.

Iga Świątek przegrała z Coco Gauff

To nie był łatwy mecz dla Igi Świątek. W finale United Cup przegrała z Coco Gauff 4:6, 4:6 i choć kilkukrotnie miała przewagę nad Amerykanką, nie poradziła sobie z bólem i popełnianymi błędami. W ostatnim czasie Amerykanka wygrała z nią dwa spotkania. Bilans pań wygląda tak - 11 wygranych Świątek i trzy wygrane Gauff.

W trakcie spotkania i po nim widać było ogromną frustrację Igi Świątek. Polka starała się okrzykami zachęcić samą siebie do lepszej gry i spróbować się zmobilizować, a także wylać złe emocje, ale to ostatecznie nie pomogło. Na koniec meczu widać było jej zmęczenie i kiepski nastrój.

Iga Świątek chłodno pożegnała Gauff

Podczas wymiany uścisków ręki pod siatką, widać było, że Polka nie zachowuje się tak, jak zazwyczaj. Ona i Coco Gauff zazwyczaj prezentowały dobre relacje, Świątek zaś tym razem niemal nie patrzyła na rywalkę. Szybko uścisnęła jej dłoń, podziękowała sędzi i odeszła, by jak najszybciej zejść z kortu. To do niej niepodobne.