Wiemy, skąd mają pieniądze na największe gwiazdy. Kolejne transfery kwestią czasu

Ściągnięcie Mikkela Michelsena oraz Jana Kvecha w miejsce Pawła Przedpełskiego oraz Wiktora Lamparta to majstersztyk w wykonaniu włodarzy Apatora. Dzięki tym transferom torunianie stali się najgroźniejszym rywalem Orlen Oil Motoru Lublin w walce o złote medale.

Żużel. Planują kolejne transfery. Nie przepłacają nadmiernie

Choć w Toruniu praktycznie co roku dziurę budżetową musi zasypywać właściciel, Przemysław Termiński, to i tak Apator prowadzi (w porównaniu do niektórych innych ośrodków) rozsądną politykę finansową klubu.