Nie tylko Sabalenka, ale i Gauff przed Świątek. Pierwszy ranking w 2025 roku

Iga Świątek znów nie zdołała wygrać United Cup, ale w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, teraz została w Sydney pokonana. A to oznacza, że 23-latka z Raszyna nie dostała maksymalnej liczy 500 punktów za ten turniej, nie będzie też liderką pierwszego rankingu Race w nowym sezonie. Na fotelu liderki przynajmniej na tydzień zasiądą wspólnie Aryna Sabalenka i Coco Gauff, Polkę wyprzedzi też jeszcze jedna tenisistka. I to już jest duże zaskoczenie.