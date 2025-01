Mistrz świata wezwany na rozmowę. Chcą go zmienić, by ratować drużynę

Dla Nickiego Pedersena to musiała być bardzo trudna rozmowa. Kiedy przyjechał do Rybnika rozdać trochę prezentów z okazji Mikołajek trener INNPRO ROW-u Piotr Żyto poprosił go o spotkanie w cztery oczy. I powiedział mu wprost, czego od niego oczekuje. Plan jest jasny, a jeśli 3-krotny mistrz świata zrobi to, o co prosił go szkoleniowiec, to uratuje Ekstraligę dla drużyny z Rybnika.