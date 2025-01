Chwile dramatu Świątek w Australii. Przyjaciółka nie odstępowała jej na krok

Iga Świątek sezon 2025 rozpoczęła w naprawdę udanym stylu. Z pewnością do największych osiągnięć na starcie zmagań należy zapisać pokonanie Jeleny Rybakiny w meczu półfinałowym United Cup. Oczywiście Polce zdarzało się wygrywać już z Kazaszką, ale nie na tak szybkich kortach.

Sama Świątek zresztą po meczu z 25-latką podkreślała, jak wiele znaczy dla niej tamta wygrana. Niestety jednak w starciu z Coco Gauff zabrakło naszej gwieździe chłodnej głowy i nieco precyzji w tych kluczowych momentach, co przełożyło się na porażkę 4:6, 4:6.

Chwalińska wspierała Świątek. Zawsze u jej boku

W związku z tym Polska stanęła pod ścianą i do utrzymania swoich nadziei na zdobycie tytułu potrzebowała zwycięstwa Huberta Hurkacza z Taylorem Fritzem. Świątek zaś schodziła do szatni bardzo wyraźnie kulejąc, a do tego z jej oczu polały się łzy.