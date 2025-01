Iga Świątek mówiła, spojrzała na team i nie wytrzymała. Wypaliła do Rosolskiej

Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Mateusz Terczyński zostali poproszeni po wręczeniu medali za zdobycie drugiego miejsca w United Cup. Polska powtórzyła sukces z poprzedniego roku i za rok spróbuje sięgnąć po triumf. Wiceliderka rankingu WTA postanowiła przede wszystkim podziękować kibicom, ale w pewnym momencie przerwała swoją wypowiedź i zwróciła się do Alicji Rosolskiej. "Robi to już od tygodnia" - mówiła do mikrofonu.