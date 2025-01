Kibice wtórują Zmarzlikowi po dramacie na Gali Mistrzów Sportu. Zwracają uwagę na jedno

Sam Zmarzlik z uśmiechem na twarzy przyjął piąte miejsce. Nie było po nim widać, czy naprawdę się cieszy, czy też towarzyszy mu uczucie rozczarowania. - Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem kolejny raz w pierwszej dziesiątce. Od ponad 20 lat oglądam Plebiscyt i to dla mnie zaszczyt, że mogę się tu regularnie pojawiać. A przecież wciąż jestem młody i zamierzam być tutaj jeszcze nie jeden raz. Był to rok Olimpijski. Niestety, ale w moim sporcie tego nie mamy. Spełniam się jednak w tym, co kocham najbardziej - powiedział Zmarzlik na scenie.



