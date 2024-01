Miliony wyrzucone w błoto. Tyle są stratni

Byli na żużlowym szczycie

Obecnie mamy kilka ciekawych nazwisk, ale nie jest to światowa czołówka, jak to miało dawniej miejsce. Największą porażką było chyba czwarte miejsce w ubiegłorocznym Drużynowym Pucharze Świata we Wrocławiu. Tu jednak trzeba nadmienić, że kontuzji w trakcie zawodów doznał Jack Holder. To właśnie on jest na najlepszej drodze, aby stać się numerem jeden w swoim kraju. Ma za sobą piorunujący sezon, lecz wcześniej tak dobrze mu nie szło. Teraz będzie musiał udowodnić, że może walczyć o tytuł mistrza świata i być sporym zagrożeniem dla Bartosza Zmarzlika