Szokujące wieści z Zielonej Góry. Kibice będą zachwyceni

Spisali się na medal. To będzie przełom?

Niektóre ośrodki decydują się na wybudowanie minitorów żużlowych. Stamtąd wywodzi się chociażby 4-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, który niedługo stanie się najlepszym żużlowcem w całej historii dyscypliny. Polak kształcił się w Wawrowie oraz na przydomowym torze. Zielonogórzanie także zapragnęli wybudować taki minitor, więc włączono projekt do głosowania w Budżecie Obywatelskim miasta Zielona Góra. Kibice spisali się na medal i w ich mieście powstanie minitor żużlowy.

Koszt całej inwestycji będzie wynosić okrągły milion złotych. Ogólnie to są bardzo dobre wieści dla Enea Falubazu. Oprócz tego powstanie również ośrodek treningowy polepszenie infrastruktury potrzebnej do rozwoju szkółki żużlowej. Inwestycja w młodzież jest w obecnych czasach pożądana. Kluby korzystają dzięki temu z wychowanków, bądź kasują pieniądze za wypożyczenia do innych klubów.