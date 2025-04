Lewandowska świętuje, a tu takie słowa internautów. Wbili jej bolesną szpilę

Flick: To finał przed finałem. Barcelona gotowa wystawić asa na Atletico [WIDEO] / AP / © 2025 Associated Press

Anna Lewandowska na okładce "Elle". Wymowna reakcja internautów, zwrócili uwagę na jedno

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisami Lewandowskiej od razu pojawiło się wiele komentarzy. Większość z nich nie była jednak pozytywna. Użytkownicy zgodnie przyznali, że z jakiegoś powodu "Lewa" nie przypomina na tych zdjęciach samej siebie. Pojawiły się nawet porównania do innych celebrytek. "Szczerze to nie wiedziałam, kto jest na okładce, póki nie przeczytałam", "Totalnie nie dało się poznać kto to, musiałam przeczytać nazwę profilu", "Myślałam, że Dakota Johnson w wersji blond", "Musiałam przeczytać, kto to", "Na początku myślałam, że to Jessica Mercedes" - czytamy pod wpisami Anny.