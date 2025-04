Ostatni taki mecz w Polsce. Koniec dyskusji. Decyzja PZPN jest nieodwołalna

Zdobywcę Superpucharu Polski poznamy tym razem w kwietniu, równo miesiąc przed finałem Pucharu Polski. To sytuacja bez precedensu. Już wiadomo, że do podobnej historii w przewidywalnej przyszłości nie dojdzie. Decyzją zarządu PZPN mecz mistrza Polski ze zdobywcą krajowego pucharu będzie odbywał się zawsze 13 lipca, tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Początek dzisiejszego potkania o 21:00. Transmisja na antenach TV4, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. A także w Polsat Box Go.