Motor Lublin już tego nie kryje. Wiadomo, skąd wzięły się pieniądze na Zmarzlika

Kontrakt Bartosza Zmarzlika opiewa na milion złotych za podpis i 10 tysięcy za punkt (razem daje to 3,2-3,4 miliona złotych). To oficjalnie, bo w sumie mistrz świata kasuje w Orlen Oil Motorze Lublin 5 milionów złotych. Klub właśnie zdradził, skąd ma pieniądze na tak wysoki kontrakt mistrza świata. Motor w jednym miejscu zebrał i pokazał wszystkich ludzi, którzy przelewają miliony do klubowego budżetu.