Dramatyczny wypadek, 3-krotny mistrz świata na noszach. Wezwano helikopter

Potworna kraksa w siódmym biegu przerwała sparing Cellfast Wilków Krosno przeciwko Texom Stali Rzeszów. Tai Woffinden wylądował na torze po starciu z Bartoszem Bańborem i Franciszkiem Majewskim. Brytyjczyk wleciał pod dmuchaną bandę, osoby funkcyjne miały problem go stamtąd wydostać.

Straszliwy wypadek Woffindena, wezwano helikopter

To fatalne wieści dla rzeszowian, gdzie 3-krotny mistrz świata miał być liderem drużyny. Wspólnie z nim mieli walczyć o awans. Przypomnijmy przecież, że zawodnik dopiero co wrócił na motocykl po fatalnej kontuzji łokcia. Już wtedy mówiono, że to może być koniec jego kariery. Woffinden przeszedł jednak rehabilitację i dopiął swego.