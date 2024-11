Legenda zadłużona po uszy. Mijają tygodnie, obietnica niespełniona

Zadłużona ebut.pl Stal Gorzów ma podbramkową sytuację. Choć udało się na chwilę ugasić pożar, to mówi się, że klub nadal ma ponad 10 milionów złotych długu. Choć zakładano, że wyniki audytu poznamy o wiele wcześniej, to ciągle go przekładano. Kibice się niecierpliwią, bo chcieliby wiedzieć w jakim położeniu znajduje się ich ukochany klub. Sytuacja nie napawa optymizmem, a za chwilę mogą stracić swoje największe gwiazdy.