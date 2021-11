Mają jedną z dłuższych ławek w lidze. Czy to się opłaci?

Łodzianie postanowili zatrzymać trzon drużyny z poprzedniego roku. Spośród seniorów zostali: Brady Kurtz, Norbert Kościuch i Marcin Nowak. Oprócz tego do Łodzi przenieśli się Niels Kristian Iversen ze spadkowicza z eWInner 1. Ligi, Unii Tarnów, oraz Timo Lahti z Aforti Startu Gniezno.

O ile transfer Fina bardzo łatwo zrozumieć, bo od kilku lat jest jednym z najsolidniejszych i najbardziej przewidywalnych zawodników eWinner 1. Ligi, o tyle transfer Nielsa Kristiana Iversena może dziwić. Duńczyk w ostatnich sezonach częściej bywał w szpitalach, niż notował dwucyfrówki. Jak jednak zaznaczył w rozmowie z WP właściciel Orła, Witold Skrzydlewski, Iversen trafił do Łodzi na życzenie trenera zespołu, Adama Skórnickiego. Zdrowy Iversen mógłby realnie włączyć się do walki o skład, ale istnieje spore ryzyko, że szybko wypadnie ze względu na kontuzję.

Najbogatsza formacja U24

Orzeł Łódź nie będzie miał w przyszłym sezonie najszerszej kadry seniorskiej, ale formację U24 będzie miał najbardziej liczną. W drużynie pozostali Luke Becker, Tom Brennan, Jack Thomas, Ben Ernst. Oprócz tego łodzianie pozyskali jeszcze Michała Gruchalskiego ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Żaden z pozostałych zespołów eWinner 1. Ligi nie ma aż pięciu zawodników U24.

Pozostanie Luke’a Beckera to bardzo dobra informacja dla kibiców łódzkiego Orła, bo Amerykanin był jednym z odkryć minionego sezonu. Dziwi jednak, że pozostała czwórka żużlowców zdecydowała się parafować kontrakty z łódzkim klubem. W przypadku starszych zawodników faktycznie może dojść do rywalizacji o skład, jednak w przypadku miejsca dla najmłodszego seniora, Becker wydaje się być pewniakiem. Dla wszystkich tych zawodników być może korzystniejszym rozwiązaniem byłaby U24 Ekstraliga, gdzie prawdopodobnie dostaliby więcej okazji do jazdy.

Szczególnie zastanawiająca jest postawa Michała Gruchalskiego, który może trafić z deszczu pod rynnę. W sezonie 2021 miał problemy z regularną jazdą w Zdunek Wybrzeżu Gdańsk, a teraz trafi do drużyny, w której okazji do startów może mieć jeszcze mniej. Pytanie, czy ewentualna walka o skład i niezadowolenie zawodników nie wpłynie na atmosferę w drużynie, która ma walczyć o finał ligi.