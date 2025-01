Kibice zadrżeli o zdrowie Igi Świątek. Polka ujawnia, jaki jest jej stan

Iga Świątek w starciu z Coco Gauff musiała skorzystać z przerwy medycznej. Wygląda jednak na to, że Polka nie doznała poważnego urazu.

Ta porażka wiele kosztowała Polaków. Świątek nie dała rady Gauff

Gdy okazało się, że w finale United Cup Polacy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, eksperci byli dość jednoznaczni. Spodziewano się, że Iga Świątek poradzi sobie z Coco Gauff, za to Taylor Fritz był zdecydowanym faworytem w pojedynku z Hubertem Hurkaczem. O zwycięstwie w turnieju miał zadecydować mikst. Niestety, Amerykanie byli tego dnia znacznie lepsi od swoich oponentów. Zawiodła zwłaszcza raszynianka, która popełniła sporo niewymuszonych błędów. Chociaż Gauff również się myliła, robiła to znacznie rzadziej - i w mniej newralgicznych momentach. Ostatecznie 20-latka odprawiła Świątek po zaledwie dwóch setach (4:6, 4:6). Jako że później po thrillerze w tie-breaku przegrał też Hurkacz, tegoroczny United Cup powędrował do Stanów Zjednoczonych.