Wygrał Barcelonie mecz i wypalił o Szczęsnym. Ależ słowa od kolegi z szatni

Udany debiut Wojciecha Szczęsnego, choć niewiele brakowało do kuriozalnej bramki

Na ten dzień długo czekał nie tylko sam Wojciech Szczęsny, ale i wszyscy polscy kibice. Wreszcie, po trzech miesiącach od podpisania kontraktu, 34-letni bramkarz zadebiutował w barwach FC Barcelona. Rywal nie był zbyt prestiżowy, bo "Blaugrana" mierzyła się na wyjeździe z czwartoligowym UD Barbastro. Fani mogli jednak wreszcie zobaczyć polski duet razem na boisku. Robert Lewandowski zrobił to, co do niego należało. Dwukrotnie pokonał bramkarza rywali (choć wydaje się, że przy jednym z trafień znajdował się na spalonym) i dołożył sporą cegiełkę do ostatecznego triumfu 4:0. Zawodnikiem meczu został jednak ktoś inny. Mowa tu o Pablo Torre, pomocniku, który w sobotę dostał pierwszą szansę w wyjściowym składzie od końcówki września. Ofensywny pomocnik bezapelacyjnie wykorzystał swoją szansę. Asystował przy obu trafieniach Lewandowskiego, a do tego wykorzystał fatalny błąd bramkarza rywali i sam skierował piłkę do siatki.