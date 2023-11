Legenda zejdzie z traktora. To on przybył na ratunek

To dlatego zwolniono Chorosia

Legenda klubu zejdzie z traktora

Trzeba przyznać, że działacze podjęli bardzo ciekawe ruchy na przyszłoroczne rozgrywki. Menadżerem drużyny został Rafał Okoniewski bez żadnego doświadczenia w tej roli. Do zespołu sprowadzono nową twarz w postaci Andrzeja Lebiediewa. W dodatku Krakowski także nie miał wcześniej do czynienia z przygotowywaniem toru w Lesznie, a więc jest to swego rodzaju powiew świeżości. Być może to pomoże klubowi wrócić na odpowiednie tory.