Motor przekazał szczegóły dotyczące operacji

- Z nieukrywaną radością informujemy, że operacja przebiegła pomyślnie, a rokowania Dominika przedstawiają się obiecująco. Najbliższe tygodnie będą dla niego czasem, który poświęci na rehabilitację i powrót do zdrowia - to koniec informacji.

O kontuzji Kubery wiele już powiedział Gortat

Wersja optymistyczna mówiła, że Kubera będzie gotowy do jazdy za 2-3 miesiące. Ta mniej optymistyczna mówiła o 5-6 miesięcy przerwy, co by oznaczało, że ten sezon zawodnik będzie miał z głowy. Jakby nie było absencja Kubery będzie wielką stratą dla Motoru, któremu skomplikuje to zdecydowanie walkę w obronie mistrzowskiego tytułu. Traci też reprezentacja. Kubera nie pojedzie bowiem w lipcowym finale Drużynowego Pucharu Świata, a był pewniakiem do jazdy.