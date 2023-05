Polacy spadną z tronu? Kadra w rozsypce a zegar tyka

Wydawałoby się, że skoro mamy trzech stałych uczestników Grand Prix, do tego piekielnie zdolnego Dominka Kuberę i kilku innych ligowych asów, to zbudowanie kadry na Drużynowy Puchar Świata nie przysporzy nam żadnych problemów.

Straciliśmy pewniaka. Gortat nie ma wątpliwości

Piątkowe kwalifikacje do Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie jeszcze długo mogą się nam odbijać czkawką. To właśnie tam straciliśmy Kuberę. 24-latek nazywany następcą Zmarzlika i kandydatem na przyszłego mistrza świata (Marcin Gortat nie ma wątpliwości, że tak będzie, o czym mówił w rozmowie z nami) doznał kontuzji kręgosłupa, która oznacza najpewniej sezonu, a w najlepszym razie 2-3 miesiące przerwy i ostrożny powrót na tor.

Trener kadry będzie musiał wziąć jeżdżącego w kratkę Janowskiego

Jeżdżącego w kratkę Janowskiego trener kadry Rafał Dobrucki będzie musiał powołać. Raz, że finał jest na jego domowym torze we Wrocławiu. Dwa, że odstawiając Janowskiego, miałby jeszcze większy problem niż dając mu szansę i licząc na jego przebudzenie. Bo to nie jest tak, że w odwodzie czeka kolejka mocnych zawodników. A kadra potrzebuje czterech solidnych ogniw.

Kto czwartym do bryżdża?

Zmarzlik, Janowski, Kołodziej, to już jest jakaś baza, ale z czwartym do brydża też łatwo nie będzie. Szymon Woźniak jeździ w tym roku dobrze, ale w kratkę. W niedzielę odpadł w eliminacjach SEC Challenge. Lepsi od niego okazali się zawodnicy z pierwszej i drugiej ligi. W Ekstralidze też miewa wpadki. Wciąż też nie znamy tak na dobrą sprawę odpowiedzi na pytanie, czy Woźniak potrafi trzymać ciśnienie w trudnych momentach. Rok temu położył ebut.pl Stali Gorzów finałowy mecz z Platinum Motorem Lublin. Jak raz dostał szansę w Speedway of Nations, to też zawiódł.