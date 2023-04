Koniec pięknej serii. Prawie wytrwali tysiąc dni

Więcej zimnej krwi w końcówce zachowali podopieczni Dariusza Śledzia. Najpierw Tai Woffinden z Artiomem Łagutą wygrali 5:1 z parą Bartosz Zmarzlik - Jack Holder, a następnie dwa punkty Macieja Janowskiego w ostatnim starciu załatwiły sprawę i sprawiły, że to wrocławianie wrócili do domu w znakomitych humorach .

Gospodarze mają w tej chwili jeden podstawowy problem i związany jest on z domowym torem. Nawierzchnia w czwartkowy wieczór kompletnie nie przypominała tej z poprzednich lat i jeżeli prędko nie poprawi się pogoda, to Platinum Motor u siebie w niedalekiej przyszłości może być jak najbardziej do pokonania.

Kibiców martwi też dyspozycja Bartosza Zmarzlika. Niektórzy najchętniej w ciemno wpisaliby mu komplet punktów, a on tymczasem niemiłosiernie męczył się z przeciwnikami. Jedno indywidualne zwycięstwo i siedem zdobytych "oczek" to zdecydowanie za mało. Szansę do poprawy otrzyma on jednak jeszcze dziś. Platinum Motor o 20:30 zawita do Gorzowa, czyli na teren, który obecny mistrz świata zna jak własną kieszeń.