Kibice wściekli na klub. Mówią o obsesji prezesa

To nie jest nowość. W co gra klub z własnymi kibicami?

Rzeczywiście, jeśli przeanalizować postawę klubu po większości upadków z udziałem jego zawodników, jest ona co najmniej dziwna i niepasująca do obecnych czasów. Nawet gdy dwa lata temu bardzo groźnie upadł Adrian Gała, klub bardzo długo zwlekał z jakimikolwiek informacjami . Tymczasem wśród kibiców zapanowała panika, bo nieoficjalnie mówiło się o bardzo poważnym stanie zawodnika, wręcz o zagrożeniu życia. Klub w takiej sytuacji ma wręcz obowiązek uspokojenia sytuacji, jeśli faktycznie plotki są nieprawdą.

Pozostaje pytanie, dlaczego Polonia postępuje w ten sposób. Choć oficjalnie klub ma menedżera czy trenera, to wiadomo że za wszystkie sznurki pociąga prezes Jerzy Kanclerz. I tutaj pojawia się minimum częściowa odpowiedź na pytanie. Prezes gdyby mógł, trzymałby w tajemnicy absolutnie wszystko. Nawet gdy kilka lat temu Polonia jeździła w 2. Lidze, skład na mecz każdemu zawodnikowi podawał inny . Dochodziło przez to do nieporozumień, bo oficjalne zestawienie każdy znał dopiero chwilę przed meczem.

W 2018 roku na mecz w Bydgoszczy przyjechał niepowołany na to spotkanie Valentin Grobauer. Był to oczywiście po części błąd zawodnika, który nieco "życzeniowo" zrozumiał wiadomość do niego. W dużym stopniu to jednak także efekt polityki klubu, zakładającej trzymanie składu w tajemnicy do samego końca. A przypomnijmy, że był to mecz... 2. Ligi.