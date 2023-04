Hit transferowy stał się faktem! Mamy potwierdzenie

Nie w PGE Ekstralidze, a w 1. Lidze Żużlowej będzie kontynuować swoją karierę Matej Zagar. Słoweniec jesienią zeszłego roku nie zdecydował się na podpisanie kontraktu z żadnym klubem. Wolał poczekać cierpliwie do wiosny.

Matej Zagar zawodnikiem ROW-u Rybnik

Ten transfer to duży sukces prezesa Krzysztofa Mrozka, który już jesienią chwalony był za zbudowanie składu, który raz, że spokojnie powinien się utrzymać, a dwa ma realne szanse na powalczenie o coś więcej. Zakontraktowanie Zagara jeszcze mocniej podnosi akcję tej drużyny.

ROW powalczy o awans do PGE Ekstraligi?

Rybniczanie mogą teraz całkiem śmiało mówić o awansie do play-offów, a nawet o powalczenie z Enea Falubazem Zielona Góra o awans do PGE Ekstraligi. Takie nazwiska jak Zagar, Kurtz, Hansen, czy Kvech w pełni do tego predysponują. Słoweniec zadebiutować ma już w niedzielę podczas wyjazdowego meczu ROW-u w Ostrowie.