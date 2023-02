Jacek Ziółkowski, menedżer Motor Lublin, przyznał w rozmowie z Interią, że marzy o obronie mistrzowskiego tytułu. Twardo jednak stąpa po ziemi, bo zdaje sobie sprawę z siły głównego rywala do złota, czyli Betard Sparta Wrocław. I to dobry moment, aby zastanowić się kto jest faworytem nadchodzącego sezonu w PGE Ekstralidze.

Gwiazdozbiór liderów. Tu nie sposób wskazać lepszych

Konia z rzędem temu, kto byłby w stanie wytypować przed startem sezonu, który para liderów Sparty i Motoru okaże się na koniec rozgrywek lepsza. Gdybym miał stawiać wszystkie swoje pieniądze, to pewnie wskazałbym na zawodników z Lublina. W końcu jest fenomenalny Zmarzlik i goniący światową czołówkę Kubera. To oczywiście żaden pewnik, bo Janowski to trzeci zawodnik na świecie, a Łaguta jest byłym mistrzem świata. Rosjanin z polskim paszportem w 2021 roku zdobył tytuł, a rok później nie mógł go bronić ze względu na ban, jaki został nałożony na żużlowców z tego kraju. Tak czy siak, gwiazdy obu zespołów robią olbrzymie wrażenie.