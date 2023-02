Był ich gwiazdą i królem. Ostatnie dni spędził w domu opieki

W Poole Pirates to był król Wimborne Road

Nigdy nie był wielką gwiazdą światowego formatu. Nie zdobywał medali mistrzostw świata. Dla Poole Pirates był jednak bardzo, ale to bardzo ważnym zawodnikiem. Mówiono o nim legenda, gwiazda wszech czasów, król Wimborne Road. Nazywano go też "Latającym Szkotem", bo urodził się w Ayrton w Szkocji.

Dla klubu znaczył tyle samo, co Rickardsson

Dla Lanninga, Gilbertson dla Poole znaczył tyle samo, co Middleditch i Rickardsson, czyli dwa inne wielkie nazwiska związane z klubem. Rickardsson to 6-krotny mistrz świata, którego średnie zdobycze dla Poole w lidze sięgały 11 punktów na sezon. Pod tym względem przebijał wszystkich. Gilbertson z wynikiem 10,56 z 1961 roku też jednak plasuje się w ścisłej czołówce.

Zdobył dla Poole 1707 punktów w 196 meczach. Trochę czasu mu zajęło, nim przebił się do składu, ale kiedy to już się stało, to nie było na niego mocnych. Ciężko pracował, by zyskać status gwiazdy. Lanning, który rozmawiał po śmierci Gilbertsona z "Daily Echo" zapamiętał Rossa, jako niebieskookiego chłopca, który jeździł mądrze i dobrze pod względem technicznym.