Gwiazdor rozsadzi drużynę od środka. Ryzykowny transfer utytułowanego klubu

Falubaz, jako beniaminek, nie dość, że utrzymał się w PGE Ekstralidze, to jeszcze wszedł do play-off z szóstego miejsca . Tam jednak zderzył się z potęgą wielkiego Orlen Oil Motoru Lublin. T ransfer Leona Madsena i wypożyczenie Damiana Ratajczaka ma wzmocnić zielonogórski zespół. Coraz śmielej mówi o możliwości wejścia Falubazu do strefy medalowej . Klub z taką historią, 7-krotny Drużynowy Mistrz Polski, po prostu na to zasługuje.

Żużel. Transfery. Leon Madsen gwarantuje wynik, ale czy sukces?

Transfer w Polsce nie jest dla Madsena niczym nowym, lecz osiem ostatnich sezonów spędził w Częstochowie. Dawno nie doświadczył zmiany klubu. - Nie będzie to dla niego nawet najmniejszy problem. Uważam, że utrzyma swój poziom. Nie mówię o podniesieniu, bo w ostatnich latach był on bardzo wysoki. Bardziej trzeba byłoby martwić się o to, czy poziom prezentowany przez Duńczyka nie spadnie. Mocno wierzę w to, że Madsen w Falubazie osiągnie taki sam wynik indywidualny, jak we Włókniarzu - komentuje transfer 36-letniego żużlowca znany ekspert Jan Krzystyniak.



Były reprezentant Polski twierdzi, że w obecnych czasach zmiana pracodawcy nie jest żadnym problemem. - Zawodnicy są przyzwyczajeni, nie robi to na nich najmniejszego wrażenia. Najczęściej działa to pozytywnie, bo chcą się pokazać z lepszej strony. Madsen we Włókniarzu osiągnął najwyższy poziom. Wydaje mi się, że będzie w stanie utrzymać go przynajmniej przez jeszcze parę lat. Na pewno jednak wychodzi ze strefy komfortu - dodaje nasz rozmówca.