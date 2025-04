Fatalny wypadek w Polsce. Już są konsekwencje, zapadła ostateczna decyzja

Nie dojdzie do skutku zaplanowany na wtorek sparing pomiędzy ROW-em Rybnik a Unią Leszno. Goście zgłosili swoje wątpliwości co do montażu bandy dmuchanej i ostatecznie zdecydowali o opuszczeniu parku maszyn. To dość niecodzienna decyzja, aby z takiego powodu zawody zostały odwołane na chwilę przed ich startem. To rzecz jasna pokłosie potwornego wypadku, w jakim w niedzielę brał udział były mistrz świata Tai Woffinden.