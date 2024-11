Polak dostał zielone światło na transfer. Będzie zwrot akcji

Żużel. Transfery. Krzysztof Sadurski jest do wzięcia. Dostał zielone światło

Z naszych informacji wynika, że Sadurski trafi tam, gdzie tylko będzie chciał. Klub z Krosna nie będzie blokował jego przenosin nawet do ligowego rywala (interesuje się nim Unia Tarnów, choć drugą opcją dla beniaminka Metalkas 2. Ekstraligi na pozycję U24 jest Mateusz Bartkowiak). Wychowanek Unii Leszno będzie do wzięcia bezpłatnie. Można wręcz powiedzieć, że ma status wolnego zawodnika.



Jedną z opcji jest rozwiązanie prekontraktu za porozumieniem stron. Trzeba to jednak zrobić do 14 listopada, więc do tego dnia Sadurski musi znaleźć sobie nowy klub. Jest to najprostsza operacja do wykonania. W takim przypadku Cellfast Wilki nie zainkasowałyby nawet złotówki. Krośnianie chcą, aby młody zawodnik się rozwijał, dlatego może przenieść się do każdej ligi i do każdego możliwego klubu. Obie strony darzą się sentymentem, bowiem Sadurski spędził w Krośnie dwa udane lata w najlepszych czasach tego klubu w historii.