Gwiazdor "straszy" Zmarzlika. To może skończyć się katastrofą

PGE Ekstraliga i Speedway Grand Prix. Robert Lambert będzie najlepszy?

Lambert poprowadził Apator do brązowego medalu, choć jeszcze po pierwszym półfinale PGE Ekstraligi wydawało się, że torunianie mogą sensacyjnie wyeliminować Orlen Oil Motor Lublin i wjechać do finału. Tak się nie stało, bo żaden zawodnik - oprócz Lamberta - nie dojechał do Lublina na rewanż. Brytyjski zawodnik uzbierał 15 z 31 punktów zdobytych przez całą drużynę. To nie mogło się udać.



Medal z jeszcze cenniejszego kruszcu zdobył w cyklu Grand Prix. Całkowicie zasłużenie został wicemistrzem świata, gdyż - nie licząc Zmarzlika - prezentował najrówniejszą formę, pięciokrotnie pojawiając się na podium. We wrześniu, w duńskim Vojens wygrał pierwszy turniej GP w karierze. Słów o mistrzostwie świata wypowiedzianych przed laty przez Lamberta już wszyscy traktują poważnie, ale pokonanie Zmarzlika w tak długim cyklu graniczy z cudem.