Pierwsza decyzja po strasznym wypadku mistrza świata. Klub znalazł zastępcę

Zaraz po wypadku Woffindena kibice pisali: "dzwońcie do Tungate'a"

Kibice Stali jeszcze wtedy, gdy trwała operacja Woffindena pisali w mediach społecznościowych, żeby klub szybko dzwonił do Rohana Tungate’a . Australijczyk ma ważny kontrakt z INNPRO ROW-em Rybnik i szykuje się do jazdy w PGE Ekstralidze, ale fani liczą na to, że nie załapie się do składu i będzie do wzięcia.

Stal Rzeszów postawiła jednak na innego zmiennika dla Woffindena

Działacze Stali już dzwonili do Bellego, by przekazać mu, że zmienia status i staje się pełnoprawnym członkiem zespołu. To on ma wejść w buty Woffindena. Wiadomo, że nie będzie takim liderem, jak on, ale zdecydowanie stać go na 8-10 punktów w meczu. Rok temu Bellego jeździł w Krajowej Lidze Żużlowej, gdzie był gwiazdą, ale ma też na koncie starty w PGE Ekstralidze.